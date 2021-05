Argentina: Covid, nuovo record di contagi con 41.080 casi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha decretato il ritorno a "Fase 1" della quarantena fino al 30 maggio come misura di contenimento della pandemia. La decisione è stata annunciata il 21 maggio dal presidente Alberto Fernandez dopo che nella settimana si erano registrati nuovi record di casi e decessi. Tra le misure imposte, la restrizione assoluta della circolazione per i lavoratori considerati "non essenziali", la chiusura delle attività commerciali con eccezione di quelle considerate "essenziali", il divieto alle riunioni sociali e alle attività sportive di gruppo sia negli spazi aperti che chiusi. "Stiamo attraversando il peggior momento della pandemia (...) con la maggior quantità di contagi e decessi. Dobbiamo assumere con serietà la criticità di questo tempo e non naturalizzare una simile tragedia", ha affermato Fernandez, al termine dell'annuncio, rivolgendo un appello alla cittadinanza a "unirsi per superare questa catastrofe che colpisce l'umanità". (segue) (Abu)