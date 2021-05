© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Convegno "Abitare le città. Come si sono trasformati Roma e i romani negli anni delle crisi”. All’iniziativa è previsto l’intervento di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma. Relatori: Stefano Fantacone, Cer, “L’economia della città” Salvatore Monni, Università Roma Tre, “La città e le diseguaglianze” Don Giovanni Carpentieri, Assistente Spirituale Associazione Fuori della porta, “Il disagio giovanile”. Camera di Commercio di Roma, sala del Consiglio Saluti. (ore 17)- La Città metropolitana di Roma Capitale organizza, in collaborazione con Società geologica- sezione di storia delle geoscienze, ordine dei geologi del Lazio e Ispra, un convegno online in previsione del quarantennale dell'evento di Vermicino. L'evento, intitolato "Vermicino '81, Anno Zero. La conoscenza geologica del sottosuolo per la sicurezza del territorio e la protezione civile". Si terrà in diretta sul canale YouTube della Società Geologica Italiana venerdì. (ore 14.00) (segue) (Rer)