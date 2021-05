Medio Oriente: Blinken, sgomberi a Gerusalemme rischiano di rinnovare tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro con i funzionari israeliani, Blinken ha menzionato "gli sfratti di palestinesi dalle case in cui hanno vissuto per decenni e generazioni, anche le demolizioni di alloggi e ovviamente tutto ciò che è avvenuto sopra e intorno al Monte del Tempio", dove sono proseguiti gli scontri tra polizia e manifestanti anche dopo il cessate il fuoco. Parlando ai leader palestinesi, "abbiamo criticato l'incitamento alla violenza", ha detto Blinken, così come gli indennizzi "molto problematici" che l’amministrazione palestinese concede alle famiglie dei condannati per terrorismo. Nelle scorse ore il volo di Blinken è decollato dalla Giordania, dove ha incontrato re Abdullah II. Una delle questioni principali discusse con le autorità di Amman – spiega la casa reale giordana in un comunicato ufficiale - è stata la situazione a Gerusalemme e in particolare a Sheikh Jarrah. Durante il volo di ritorno a Washington, Blinken ha chiamato i ministri degli Esteri dell'Arabia Saudita e del Qatar, aggiornandoli sui suoi colloqui nella regione e chiedendo il loro sostegno agli sforzi umanitari e di sviluppo a Gaza. (Nys)