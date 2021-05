Siria: Assad rieletto presidente con il 95,1 per cento dei consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente siriano Bashar al Assad è stato eletto per un nuovo mandato presidenziale alla guida del Paese arabo con il 95,1 per cento dei voti. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento siriano, ripreso dall’agenzia ufficiale “Sana”. La tornata elettorale, il cui esito sembrava praticamente scontato, è stata oggetto di critiche da parte di diversi paesi occidentali. Italia, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Germania – in una nota congiunta dei rispettivi ministri degli Esteri Luigi Di Maio, Antony Blinken, Jean-Yves Le Drian, Dominic Raab e Heiko Maas – hanno criticato la decisione di organizzare le elezioni. “Denunciamo la decisione del regime di (Bashar al) Assad di tenere un'elezione al di fuori del quadro descritto nella risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sosteniamo le voci di tutti i siriani, comprese le organizzazioni della società civile e dell'opposizione siriana, che hanno condannato il processo elettorale come illegittimo”, si legge nella relativa nota ufficiale. Assad si prepara così ad un nuovo mandato di sette anni, mentre il paese arabo è dilaniato da un violento conflitto da ormai più di un decennio.(Res)