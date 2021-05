Difesa: Usa non rientreranno in Trattato Cieli aperti con Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattato, firmato nel 1992, aveva lo scopo di ridurre il rischio di conflitto consentendo allo stato russo post-sovietico e alle nazioni occidentali di condurre voli di ricognizione disarmati sui territori altrui. L'accordo è entrato in vigore nel 2002. L'amministrazione dell'ex presidente, Donald Trump, ha sancito l'uscita unilaterale degli Stati Uniti dall'intesa a novembre 2020, adducendo come motivazione il fatto che Mosca stava violando l'accordo limitando l'accesso per i voli occidentali sulla Russia, mentre utilizzava i propri voli sugli Stati Uniti per raccogliere informazioni sensibili sulle infrastrutture Usa. (Nys)