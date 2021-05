Brasile: Banca centrale, economia sorprende favorevolmente nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'attività economica brasiliana nel primo trimestre 2021 ha sorpreso "favorevolmente" segnando un'espansione in quattro delle cinque macro-regioni del paese. Lo ha riferito la Banca centrale del Brasile (Bc) nel bollettino economico regionale trimestrale. Lo studio mostra l'evoluzione, per ogni macro-regione, degli indicatori che riflettono le decisioni di politica monetaria, come produzione, vendite, occupazione, prezzi e commercio estero. In particolare, nel primo trimestre del 2021 la regione settentrionale è stata l'unica a registrare un calo dell'attività economica, per lo 0,9 per cento. La regione nord-orientale ha segnato una crescita pari allo 0,7 per cento, associata alla performance positiva dell'agricoltura e dell'edilizia. Nella regione centro-occidentale, invece, l'espansione dell'attività nel primo trimestre, pari allo 0,5 per cento, è stata favorita dall'inizio della raccolta della soia. Con una crescita dell'1 per cento, gli indicatori relativi all'economia della regione sud-orientale suggeriscono una conferma della ripresa nel primo trimestre. La regione meridionale ha presentato invece nel primo trimestre la maggiore espansione dell'attività economica tra le regioni del paese, grazie a una crescita del 2 per cento.