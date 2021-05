Brasile: Banca centrale, economia sorprende favorevolmente nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale, secondo il documento, lo scenario economico segnala una "resilienza del processo di ripresa economica". La Bc stima che nel breve periodo gli stimoli monetari previsti dovrebbero sostenere la ripresa della crescita. L'istituzione cita principalmente i nuovi pagamenti dei bonus covid in favore di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia e la cosiddetta normalizzazione del tasso di sconto Selic (attualmente al 3,5 per cento annuo). Secondo la Bc l'economia nel primo trimestre del 2021 è cresciuta più del previsto, nonostante la seconda ondata della pandemia covid-19 e la fine delle misure governative per combattere gli impatti economici della crisi sanitaria (i bonus covid sono stati pagati a partire dal mese di aprile). L'analisi evidenzia anche l'importanza dei settori agroalimentare e minerario per sostenere la crescita a livello regionale, a causa dell'elevato livello di quotazione di queste materie prime. (Brb)