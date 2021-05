Perù: Covid, emergenza sanitaria prorogata fino a tutto giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sondaggi riportano che dopo settimane passate a ridurre lo scarto incassato al primo turno, Keiko Fujimori accumula un ritardo di oltre 4 punti nei confronti di Pedro Castillo. Secondo l'inchiesta condotta da Datum Internacional tra il 18 e 20 maggio, Castillo - l'outsider di Perù Libre - otterrebbe il 44,9 per cento dei voti, guadagnando 2,5 punti di consenso rispetto all'inchiesta del 12-13 maggio. Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto, giunta al terzo assalto alla presidenza, otterrebbe invece il 40,1 per cento delle preferenze, un valore sostanzialmente stabile rispetto a quello della settimana precedente. Lo scarto sarebbe reso più pesante per il calo dei voti "non schierati". Castillo si sarebbe quindi appropriato di parte del voto indeciso. Nel sondaggio le schede bianche o nulle passano infatti dall'11 al 9,2 per cento e gli indecisi dal 6,6 al 5,8 per cento. (Brb)