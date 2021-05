Imprese: Bonomi, fiere devono allearsi e lavorare in ottica di filiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda su quali siano i motivi per cui le fiere italiane non sono riuscite a fare sistema, Bonomi ha risposto: "Io del passato non parlo, metto tutto l'impegno sul futuro. Sappiamo che l'Italia è il Paese dei mille campanili. C'è un mondo che si sta trasformando velocemente e dobbiamo reagire velocemente. In questo tutti noi dobbiamo avere una visione sul futuro, una visione di Paese, non più del singolo, ma di comunità". "Il mondo si sta trasformando e anche le Fiere avranno la loro evoluzione, ma le Fiere sono centrali nei temi di politiche industriali del Paese e questo sarà ancora fondamentale. Magari saranno diverse le forme, non solo fisiche, saranno digitali, un ibrido, ma la dimensione di quanto sono importanti la danno i numeri: nel 2019 il volume d'affari generato dal sistema fieristico Italiano è stato di oltre 60 miliardi. Fiera Milano nel 2019 ha avuto oltre 36mila espositori per 4,5 milioni di spettatori. Solo questi tre numeri danno veramente la dimensione di quanto è importante, soprattutto nei processi di internazionalizzazione delle nostre imprese, perché le fiere sono le nostre vetrine nel mondo", ha sottolineato il numero uno degli industriali italiani. (Rem)