Rifiuti: Fd'I Lazio, Regione e Comune Roma ugualmente responsabili

- Sulla crisi rifiuti a Roma Regione e Comune ugualmente responsabili."Il sindaco Raggi non canti vittoria, Roma è sommersa dall'immondizia, il piano industriale di Ama resta sulla carta e gli impianti rimasti in funzione sono insufficienti vetusti e lavorano con capacità ridotta, i Cda della municipalizzata sono stati più volte cambiati, gli assessori all'ambiente delegittimati e sostituiti". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Fd'I. "Sull'emergenza rifiuti il tempo delle accuse reciproche e della fuga dalle responsabilità tra Regione e Comune è finito. La sentenza del Tar che annulla l'ordinanza Zingaretti, in sostanza conferma quello che Fd'I sostiene da sempre: la progettazione e la gestione delle attività del ciclo rifiuti riguarda sia la Regione che il Comune e non può essere affrontata con ordinanze urgenti, ma richiede pianificazione e programmazione - aggiungono i consiglieri di Fd'I -. Di fronte all'immobilismo e all'incapacità di Roma Capitale, l'amministrazione regionale ha risposto con lo scaricabarile. L'inconsistenza del Piano Rifiuti Regionale varato con molto ritardo e privo di soluzioni concrete e l'inchiesta sulla dirigente della Direzione Rifiuti certificano il fallimento della Giunta di sinistra del Lazio anche su questa criticità", concludono. (Com)