Imprese: Pazzali (Fiera Milano), nel nostro dna evolvere dopo difficoltà

- La Fiera di Milano cambierà dopo il Covid, come ha sempre fatto nei momenti di difficoltà. Lo ha assicurato Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, intervenendo al primo appuntamento del ciclo "Il Secolo che cresce – Eredità e prospettive di una stagione che continua", organizzato da Fondazione Fiera Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Pazzali ha ricordato la nascita di Fiera Milano: "Era il 1920, a valle della prima guerra mondiale e di un'epidemia drammatica come la Spagnola. Otto signori si sono messi insieme per poter generare qualcosa di completamente nuovo: la Fiera campionaria, ai Bastioni di Porta Venezia. Fu un momento straordinario con grandissime similitudini e analogie con quello che sta capitando oggi". "Oggi non siamo ancora a valle della fine dell'emergenza, ma molto di quello che è successo allora sta succedendo adesso e oggi Fiera Milano si sta riproponendo nel ricostruire qualcosa di assolutamente nuovo. È proprio nel codice genetico della Fiera di ripartire in tutti i momenti in cui è stata colpita da eventi. E oggi siamo nella coda di un'emergenza in cui daremo un ulteriore cambiamento ed evoluzione alla Fiera di Milano", ha detto Pazzali. "La Fiera - ha poi sottolineato il presidente di Fondazione Fiera Milano - è uno strumento di politica industriale e la prima cosa che occorre fare è ascoltare le imprese. Le imprese oggi hanno bisogno di tante cose, che Fiera può dargli, come gli ha sempre dato". "La Fiera - ha aggiunto Pazzali - non è solo questo, ma anche un aggregatore della comunità. Lo ha dimostrato nel tempo e anche in questa pandemia: in questi 14 mesi ci siamo dedicati a creare un supporto alla comunità nell'emergenza, abbiamo creato un ospedale e due centri vaccinali". "La Fiera è molte cose, è un elemento che mette a sistema non solo le imprese, ma tutta la comunità di un territorio e questa è la sfida che ci si deve presentare da qui in avanti, soprattutto dopo l'emergenza", ha concluso.(Rem)