Colombia: respinta mozione sfiducia a ministro della Difesa, boccata d'ossigeno per il governo Duque (2)

- Il round che il governo si aggiudica serve anche a tenere viva la versione che Molano ha sempre sostenuto dinanzi alle accuse di violazioni dei diritti umani: difesa delle manifestazioni pacifiche ma "mano dura" nei confronti delle infiltrazioni violente, elemento ricorrente nel dibattito pubblico colombiano, diviso tra la versione di un paese destabilizzato da trame terroristiche alimentate dall'estero, Venezuela e Cuba in primis, e quella di uno Stato mai tenero nella repressione delle minoranze politiche e culturali, anche oltre i limiti della legge.La pressione ha d'altro canto spinto Bogotà a rivedere parte della sua strategia difensiva nei confronti della comunità internazionale, allarmata per l'elevarsi della temperatura degli scontri. La vicepresidente e ministra degli Esteri Marta Lucía Ramírez, impegnata in una missione negli Stati Uniti, ha detto ieri che la Colombia è pronta accettare una visita immediata della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh): “Se vogliono venire e anticipare la visita dal 29 giugno a domani non abbiamo problemi”, ha detto Ramírez che nei giorni scorsi aveva invitato ad aspettare che "le autorità di controllo - magistratura, procura - finissero di fare il loro lavoro e di indagare ciascun caso", prima di accettare missioni. (segue) (Mec)