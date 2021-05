Colombia: respinta mozione sfiducia a ministro della Difesa, boccata d'ossigeno per il governo Duque (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A difesa di Molano si è schierato il grosso delle forze legate al presidente Ivan Duque: il Centro democratico, Cambio Radicale, il Partito conservatore, il partito della U e parte dei liberali, la cui possibile adesione alla mozione aveva agitato il dibattito nelle ore precedenti il voto. A favore hanno votato il grosso delle opposizioni, con in prima linea la Alleanza Verde, il Polo democratico e gli esponenti della sinistra legati a Gustavo Petro, già candidato alle scorse presidenziali de oggi accreditato di una possibile vittoria alla tornata del 2022. Nonostante la seduta fosse destinata al solo voto, in Aula si è di fatto ripreso i dibattito già svolto nei giorni precedenti. Petro ha accusato chi ha votato contro la mozione "di essere complici della violenza, della barbarie e dell'assassinio della gioventù colombiana", slogan che promette di diventare protagonista del dibattito. Molano era finito al centro di un'altra analoga iniziativa depositata alla Camera, ma secondo il regolamento del Parlamento colombiano, la bocciatura di una mozione di sfiducia presentata in un ramo fa decadere automaticamente anche l'altra. Molano è arrivato alla guida del ministero il 6 febbraio, in sostituzione di Carlos Holmes Trujillo, morto per infezione da nuovo coronavirus. (segue) (Mec)