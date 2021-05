© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa all'evento "Micromobilità e cultura, un viaggio alla scoperta di Roma". Sarà possibile seguire la diretta streaming. (ore 10)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti visita l’immobile di Via Stamira a Roma confiscato alla mafia e concesso dalla Regione Lazio all’Associazione Libera. Intervengono alla cerimonia Gianpiero Cioffredi, Presidente Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità, Bruno Corda, Direttore dell’agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Don Luigi Ciotti, presidente associazione Libera. L’evento si svolge a Roma, Via Stamira, 5. (ore 10) (segue) (Rer)