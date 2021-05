© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Con lo scopo di promuovere il rilancio del turismo nella Capitale ed in Italia, Helbiz e Vox presentano insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi, una soluzione di mobilità integrata con tour guidati che permetterà di vivere appieno, in maniera dinamica e personalizzata, la scoperta di Roma e delle sue principali attrazioni culturali. L’evento di terrà presso la sede di Vox in piazza Ara Coeli 16, Roma. (9:30)- Webinar su verità, fake news e etica dell'informazione, promosso dall'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari e dall'Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo dell'Università Cattolica nell'ambito del nuovo programma formativo del master in comunicazione sanitaria. Il professor Walter Ricciardi, Ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute per la pandemia da coronavirus dialoga con il dottor Marco Tarquinio. Diretta nei profili Social dell'Ateneo (Unicatt). (ore 11:30) (segue) (Rer)