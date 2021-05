© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Stefano Fassina, consigliere di Sinistra X Roma e candidato alle primarie del centrosinistra incontra i cittadini nell’iniziativa “la città dei diritti”. All’iniziativa, partecipano: Eduardo Turi, direttore di distretto Asl, Elisa Semarini, rete dei numeri pari, Silvia Paoluzzi, segretaria Unione Inquilini Roma, Roberto Iovino , segretario Cgil Roma e Lazio. Parco della Cacciarella, via di Casal Bruciato 11. (ore 17)- Il Parco archeologico del Colosseo apre le porte alle scuole per divulgare la conoscenza dell'olivo e dei suoi prodotti ed unire cultura ed enogastronomia, i due punti di forza della vacanza Made in Italy per sostenere la ripartenza del turismo. L'iniziativa, ideata dal Parco in collaborazione con Coldiretti e Unaprol, si svilupperà lungo un percorso dedicato agli alberi di olivo presenti nel Parco. Gli studenti, accompagnati da guide archeologiche del Parco, visiteranno le principali aree con olivi con il supporto di una lezione dedicata specificamente all'olio tenuta dalla Fondazione Evoo School.. Ingresso Arco di Tito Piazza S. Maria Nova, 53 a Roma. (ore 10) (Rer)