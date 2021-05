Armenia-Azerbaigian: Usa esprimono preoccupazione per detenzione militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti esprimono preoccupazione per i recenti sviluppi lungo il confine internazionale tra Armenia e Azerbaigian, inclusa la detenzione di diversi militari armeni da parte delle forze di Baku. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Chiediamo ad entrambe le parti di risolvere urgentemente e pacificamente questo incidente. Continuiamo inoltre a chiedere all'Azerbaigian di rilasciare immediatamente tutti i prigionieri di guerra e gli altri detenuti e ricordiamo all'Azerbaigian i suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale di trattare tutti i detenuti con umanità", si legge nella relativa nota ufficiale. "Gli Stati Uniti - prosegue il comunicato - considerano provocatorio e inutile qualsiasi movimento lungo le aree non delimitate del confine internazionale tra Armenia e Azerbaigian. Rifiutiamo l'uso della forza per delimitare il confine e chiediamo a entrambe le parti di tornare alle loro precedenti posizioni e di cessare la fortificazione militare del confine non delimitato e il posizionamento di mine terrestri. In particolare, chiediamo all'Azerbaigian di trasferire le sue forze nelle posizioni che avevano l'11 maggio. Chiediamo inoltre all'Armenia di trasferire le sue forze nelle posizioni che avevano l'11 maggio e accogliamo con favore le dichiarazioni di intenti in tal senso. Queste azioni allenteranno le tensioni e creeranno lo spazio per un processo negoziale pacifico per delimitare il confine con urgenza". (Nys)