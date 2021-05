Giustizia: Lotti, valuto querela contro Amara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, in un messaggio in diretta a "Piazza Pulita" su La 7, sottolinea di non conoscere le circostanze descritte durante la trasmissione dall’avvocato siciliano Piero Amara, precisa che le sue dichiarazioni sono false e aggiunge di valutare una querela. Amara, nel corso della trasmissione, ha affermato “di aver incontrato il dottor Lotti incontrato più volte”, aggiungendo che “esisteva un sistema di comunicazione”.(Rin)