Rai: Pazzali, in Fiera può diventare broadcaster internazionale più di adesso

- "Un paio d'ore fa il Cda della Rai ha deliberato di ritornare in Fiera con il centro di produzione della Rai di tutto il nord Italia. E questa è un'altra funzione che la Fiera sta dando, guarda caso già fatta in passato (negli anni '40, '50, '60 e oltre) e poi interrotta e che oggi riprende e diventa un'opportunità per far diventare della Rai in Fiera e con la Fiera un broadcaster internazionale magari più di quanto lo sia adesso". Lo ha detto il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, in occasione del primo appuntamento del ciclo "Il Secolo che cresce – Eredità e prospettive di una stagione che continua", organizzato da Fondazione Fiera Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.(Rem)