Imprese: Giacomoni (FI), certo che nuovo Cda di Cdp saprà affrontare sfide con competenza

- In qualità di presidente della commissione di vigilanza su cdp, desidero esprimere a nome della commissione le più vive congratulazioni al nuovo Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, al Presidente Giovanni Gorno Tempini e al nuovo Ad Dario Scannapieco. Lo dichiara in una nota Sestino Giacomoni, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. "Siamo certi che il nuovo CdA saprà affrontare con competenza e professionalità le sfide che attendono il Paese per la sua ripartenza, a partire dall'ambiziosa realizzazione del PNRR. Un ringraziamento sentito va a tutto il Consiglio uscente e in modo particolare all'Amministratore Delegato, Fabrizio Palermo, per aver portato avanti con successo l'attuazione del Piano industriale 2019-2021, in un contesto difficile come quello caratterizzato dalla pandemia", aggiunge. (Rin)