Colombia: Senato respinge mozione di sfiducia al ministro della Difesa (3)

- Le proteste, iniziate lo scorso 28 aprile contro la riforma tributaria presentata in parlamento, continuano nonostante il presidente Duque abbia ritirato la legge e promesso di presentarne una nuova concordata con tutti i partiti: le manifestazioni si sono nel tempo allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. Il 24 maggio il governo della Colombia e il Comitato nazionale dello sciopero, che anima le proteste in corso nel Paese, hanno raggiunto un “preaccordo” in materia di garanzie per l’esercizio della protesta. L’accordo, che attende ancora di essere firmato, “garantisce un quadro generale sulle garanzie per l’esercizio della protesta che consente l’avvio della negoziazione del Piano di emergenza presentato”. (segue) (Mec)