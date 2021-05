Imprese: Bonomi, fiere devono allearsi e lavorare in ottica di filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Carlo Bonomi, presidente di Confindustria e presidente di Fiera Milano SpA, le fiere italiane devono allearsi tra loro in un'ottica di filiera. "L'obiettivo che ci dobbiamo porre come Paese è innanzitutto una trasformazione del sistema fieristico italiano. È ovvio che è un sistema importante, ma è molto frammentato e ha una dimensione piccola rispetto ai nostri competitor. Le fiere tedesche hanno una dimensione molto diversa e sono per altro sostenute dal loro Paese in una maniera molto diversa", ha detto Bonomi intervenendo al primo appuntamento del ciclo "Il Secolo che cresce – Eredità e prospettive di una stagione che continua", organizzato da Fondazione Fiera Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. "Io credo che dobbiamo trasformarci, allearci e soprattutto lavorare sulle filiere. Ormai c'è una ridislocazione e una trasformazione delle filiere nel mondo e anche noi come sistema fieristico dobbiamo lavorare in quest'ottica. Dobbiamo lavorare su questo, di sistema, non guardando più al singolo sistema fieristico", ha esortato Bonomi. "Io - ha aggiunto - non mi sento in competizione con Bologna e con Parma, vorrei sentirmi alleato con loro, perché sull'agroalimentare, che è una delle filiere che distingue l'Italia nel mondo, non facciamo la fiera più importante in Europa, è in Germania. Con tutto il rispetto, credo che nell'agroalimentare noi siamo più forti dei tedeschi, però non riusciamo a dare quella dimensione nazionale per poter lavorare tutti insieme ed essere un player importante nel mondo. Questa è una grande sfida che abbiamo tutti". (segue) (Rem)