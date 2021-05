Colombia: respinta mozione sfiducia a ministro della Difesa, boccata d'ossigeno per il governo Duque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora sotto pressione della piazza e stretto dalle richieste di chiarimenti della comunità internazionale, il governo colombiano del presidente Ivan Duque può tirare un primo sospiro di sollievo. Il Senato ha infatti respinto la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Difesa, Diego Molano, accusato dalle opposizioni di responsabilità più o meno dirette nelle tante denunce di abusi attribuiti alle forze di sicurezza durante il mese di proteste anti governative. Il voto non esaurisce il dibattito sulle responsabilità dei numerosi incidenti, anche mortali, ma fa chiarezza sul quadro politico, rafforzando il governo impegnato a una non facile mediazione con i protagonisti della protesta e calcando con maggiore evidenza i profili dello scontro per le prossime presidenziali. Molano resiste in sella dopo che le manifestazioni nate a fine aprile avevano fatto incetta di vittime politiche: il progetto di riforma fiscale, motivo scatenante delle proteste, la riforma sanitaria, accusata di dare troppo spazio alle assicurazioni private, ben due ministri - il titolare delle Finanze, Alberto Carrasquilla e quello degli Esteri, Claudia Blum, sotto attacco di parte della comunità internazionale - e anche l'Alto commissario per la pace, Miguel Ceballos, i cui sforzi per portare le parti al dialogo non hanno mai dato risultati incoraggianti. (segue) (Mec)