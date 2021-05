Medio Oriente: Blinken, sgomberi a Gerusalemme rischiano di rinnovare tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel corso della sua visita ufficiale a Gerusalemme il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avvertito i leader israeliani che gli sgomberi di famiglie palestinesi e possibili ulteriori disordini sulla spianata delle Moschee potrebbero nuovamente innescare "tensioni, conflitti e guerre". Parlando con il sito d'informazione statunitense "Axios", il capo della diplomazia di Washington ha sottolineato che l'aspetto più importante del suo viaggio in Medio Oriente – che lo ha condotto anche in Cisgiordania oltre che in Israele - è stato l'aver appreso direttamente dallo Stato ebraico e indirettamente da Hamas, attraverso la mediazione dell'Egitto, che entrambe le parti vogliono mantenere il cessate il fuoco, entrato in vigore il 20 maggio scorso dopo undici giorni di conflitto. "Ma è anche importante evitare azioni che potrebbero, involontariamente o meno, innescare un altro round di violenze", ha detto Blinken, per poi aggiungere: "Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni a tutte le parti convolte contro azioni che in prima istanza potrebbero innescare tensioni, conflitti e guerre e alla fine anche minare ulteriormente le difficili prospettive per due Stati".