Cile: governo annuncia aumento reddito familiare universale e aiuti alle pmi (2)

- Il pacchetto di aiuti è allineato a diverse richieste emerse dalla società e sembra tenere conto della sconfitta della coalizione di governo alle recenti elezioni per l'Assemblea costituente. Lo stesso Pinera ha sottolineato di aver elaborato il pacchetto tenendo conto anche delle proposte ricevute dall'opposizione. "Venerdì 30 aprile abbiamo convocato a La Moneda i gruppi del Senato e della Camera dei Deputati per avanzare verso un quadro d'intesa o 'Minimo Comune', che consenta di rafforzare, estendere e semplificare la rete di protezione sociale e il sostegno dello Stato alle famiglie e alle Pmi", ha spiegato il presidente. "Da quel venerdì abbiamo ricevuto e ascoltato le richieste e le proposte di molti attori della società civile, inclusi rappresentanti di Pmi, organizzazioni sociali, organizzazioni di quartiere, comitati per l'approvvigionamento sicuro, università e anche le proposte dell'opposizione, apprezziamo e apprezziamo la disponibilità e il contributo di tutti questi gruppi", ha aggiunto. (segue) (Abu)