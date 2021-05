Cile: governo annuncia aumento reddito familiare universale e aiuti alle pmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha migliorato sensibilmente le prospettive di crescita dell'economia del Cile nel 2021 portandole ad un +6,5 per cento contro il +6,2 per cento stimato ad aprile nel "World economic outlook". E' quanto affermano gli esperti dell'istituto multilaterale di credito al termine della revisione svolta nell'ambito del programma di assistenza finanziaria Fcl (Flexible credit line). Tra i fattori che sosterranno la crescita, si legge nel documento, vengono segnalati "il sostegno all'economia attraverso politiche espansive" che hanno consentito la sopravvivenza delle strutture produttive, e "il rapido processo di vaccinazione" che consentirà il superamento della crisi sanitaria. Le prospettive del Cile, sottolineano dall'Fmi, "si beneficiano anche di un aumento dei prezzi del rame e di migliori aspettative di crescita globale, in particolare per i principali partner commerciali come gli Stati Uniti e la Cina. (segue) (Abu)