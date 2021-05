Cile: governo annuncia aumento reddito familiare universale e aiuti alle pmi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti del Fondo segnalano tuttavia alcuni punti di incertezza legati sia all'iniziativa presa dal parlamento di concedere ai contribuenti cileni il permesso di fare prelievi anticipati dalle casse dei fondi pensione privati per oltre 55 miliardi di dollari. In questo senso l'Fmi avverte che sebbene "i prelievi abbiano compensato la perdita di reddito a causa della pandemia", circa 5 milioni di futuri pensionati hanno già esaurito i loro fondi pensione con il rischio di una ricaduta sul costo delle pensioni pubbliche. Un ulteriore fattore di incertezza, segnala il documento, è costituito dall'esito del processo di elaborazione della nuova Costituzione. In questo senso i mercati hanno già emesso un primo parziale verdetto, con l'indice Ipsa della borsa di Santiago del Cile che ha registrato dall'inizio della settimana una perdita del -10.8 per cento, cancellando tutti i guadagni dell'anno. (segue) (Abu)