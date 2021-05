Cile: governo annuncia aumento reddito familiare universale e aiuti alle pmi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando ai dati ufficiali della Bcl, il paese ha chiuso il 2020 con un calo del pil pari al 5,8 per cento su anno. Si tratta della maggior contrazione registrata in quasi 40 anni, superata solo dalla crisi bancaria che determinò un crollo del pil del 14,3 per cento nel 1982. Una flessione frutto "dell'impatto della crisi sanitaria sull'attività economica, e le misure di emergenza che hanno ridotto la mobilità delle persone". La maggiore contrazione si è registrata nel secondo e terzo trimestre, con cali del -14,2 e del- 9,0 per cento rispettivamente nel raffronto su anno. Il quarto trimestre ha mostrato una lieve ripresa con una variazione nulla rispetto allo stesso periodo del 2019. Le attività più colpite sono state quelle dei servizi e dell'edilizia, mentre dal punto di vista della spesa, gli effetti della crisi si sono riflessi principalmente in un calo dei consumi e degli investimenti, con diminuzioni rispettivamente del 7,5 e dell'11,5 per cento. Uniche attività che hanno registrato un leggero aumento nel corso del 2020 sono state quelle relative al settore estrattivo, con un +1,3 percento, e il settore finanziario. (Abu)