Roma: incidente stradale in via Alessi, 3 feriti

- Un incidente stradale è avvenuto in via Alessi, all'incrocio di via Serbelloni, in zona Torpignattara, a Roma. Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite tre persone, due di queste, madre e figlio, sono state trasportate dal personale del 118 all'ospedale più vicino. In corso gli accertamenti per capire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale. (Rer)