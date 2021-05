Decreto Semplificazioni: fonti Chigi, avanti rapidamente con appalti e realizzazione progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo vuole semplificare per andare avanti il più rapidamente possibile con gli appalti e la realizzazione dei progetti, per spendere i fondi in bilancio, rafforzando le cautele e la tutela del lavoro. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi sull'incontro del presidente del Consiglio, Mario Draghi, con i sindacati sulle semplificazioni. I fondi del Pnrr, si ricorda, vanno spesi necessariamente entro il 2026. In Italia c’è molto da cambiare per essere sicuri che questo avvenga.(Rin)