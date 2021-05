Imprese: Bonomi (Confindustria), vera ripartenza avverrà da Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho la ferma convinzione che la ripartenza del Paese, quella vera, forte, trainante, avverrà con la capitale". Lo ha detto il presidente di Confindustria e presidente di Fiera Milano SpA, Carlo Bonomi, in occasione del primo appuntamento del ciclo "Il Secolo che cresce – Eredità e prospettive di una stagione che continua", organizzato da Fondazione Fiera Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. "Milano è sempre in grado di rigenerarsi grazie ai suoi poli universitari, che sono un patrimonio del territorio importantissimo. Lo sviluppo di tutte le città nel mondo avviene intorno ai poli universitari", ha detto parlando della ripresa del capoluogo lombardo Bonomi, che ha subito dopo osservato però: "Credo che la grande partita che dovrà giocare Milano sarà Roma. Sembra strano, ma ho la ferma convinzione che la ripartenza del Paese, quella vera, forte, trainante, avverrà con la capitale. Se saremo in grado di trasformare la capitale d'Italia - che è la mia capitale e io la amo - lì veramente giocheremo una grande partita. E non è un tema dei romani, ma di tutti gli italiani". Roma - ha concluso Bonomi - "è il più grande biglietto da visita che abbiamo nel mondo, non esiste un brand così forte nel mondo come il brand Roma. Lì si giocherà una grande partita. E il ruolo di Milano sarà avere una responsabilità nella ripartenza del Paese". (Rem)