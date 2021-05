Ruanda-Francia: si conclude la visita di Macron a Kigali, rinnovato impegno a voltare pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si avvia alla conclusione con un'ammissione di responsabilità, ma senza scuse ufficiali nei confronti del governo e del popolo ruandese, l'attesa visita del presidente francese Emmanuel Macron in Ruanda, la prima di un capo dell'Eliseo dopo quella del 2010 di Nicolas Sarkozy. Una visita, quella di Macron, che era attesa da tempo e che sancisce l’avvio di una nuova fase nelle relazioni diplomatiche fra Parigi e Kigali dopo il "gelo" seguito al genocidio ruandese del 1994. La tappa più attesa della visita era quella al Memoriale del genocidio, dove Macron si è recato insieme all'omologo ruandese Paul Kagame e ha pronunciato l'atteso discorso, il primo in assoluto di un presidente francese. “La Francia ha un ruolo, una storia e una responsabilità politica in Ruanda”, ha ammesso Macron nel suo discorso, nel quale ha riconosciuto che all’epoca Parigi è rimasta “di fatto al fianco di un regime genocidario” pur precisando che “non è stata complice”. Per il presidente francese, “gli assassini che hanno infestato le paludi, le colline, le chiese non avevano il volto della Francia" ed “il sangue colato non ha disonorato le sue armi, né le mani dei suoi soldati". Macron non ha tuttavia presentato - contrariamente a quanto si aspettavano le autorità di Kigali - le scuse ufficiali della Francia per i fatti di quegli anni. (segue) (Res)