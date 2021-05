Ruanda-Francia: si conclude la visita di Macron a Kigali, rinnovato impegno a voltare pagina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso Macron ha tenuto a ribadire una posizione consapevole ma priva di sensi di colpa. La Francia ha il "dovere" di "guardare la storia in faccia" e di "riconoscere la parte di sofferenza che ha inflitto al popolo ruandese facendo prevalere per troppo tempo il silenzio rispetto alla ricerca della verità", ha dichiarato Macron, per il quale nel dossier riguardante il genocidio in Ruanda è importante ricercare la "verità" invece di provare a sbarazzarsi "di un passato che non passa". “Un genocidio non si scusa e un perdono non si si esige”, ha proseguito Macron, ammettendo che Parigi si è impegnata all’epoca in un "conflitto nel quale non aveva alcuna" necessità interna e che non ha ascoltato "la voce di coloro che l'avevano messa in guardia". La Francia non ha capito che volendo ostacolare un conflitto regionale o una guerra civile rimaneva al fianco di un regime che stava attuando un genocidio", ha detto il capo dello Stato, sottolineando la "responsabilità opprimente" di Parigi "in un ingranaggio" che ha portato "al peggio". Macron ha quindi voluto evidenziare l'importanza del rapporto commissionato da Parigi allo storico Vincent Duclerc, definendolo un lavoro "trasparente" e "notevole". Un lavoro simile è stato fatto anche da Kigali e questo ci permette oggi di avanzare oggi su una storia condivisa", ha detto Macron, che ha quindi confermato che presto verrà nominato un nuovo ambasciatore francese a Kigali, ruolo vacante ormai dal 2015. (segue) (Res)