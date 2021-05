Ruanda-Francia: si conclude la visita di Macron a Kigali, rinnovato impegno a voltare pagina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ruandese Kagame ha, da parte sua, sottolineato la volontà di Francia e Ruanda di lavorare insieme per costruire "un rapporto forte e solido" fra i loro Paesi, guardando al futuro ed investendo insieme a beneficio dei rispettivi popoli. "Questa visita (di Macron) è per il futuro, non per il passato: abbiamo scelto di lavorare per il meglio e lo faremo per il beneficio di entrambi i popoli dal punto di vista economico, politico, culturale", ha detto Kagame dopo aver incontrato Macron nella sede della presidenza di Kigali. Sulla questione del genocidio, il presidente ruandese ha osservato che in questo riavvicinamento franco-ruandese "nessun granello di verità è stato sacrificato, ma il peso della verità è stato ricollocato al suo posto". "Ci sono atteggiamenti nei confronti dell'Africa che sono ereditati dal passato e dovrebbero cambiare", ha aggiunto Kagame riferendosi alla presunta "superiorità morale" spesso esercitata dai Paesi occidentali nei confronti dell'Africa. "Il presidente Macron è tra coloro che hanno capito che le cose devono cambiare", ha aggiunto Kagame, per il quale il Ruanda "è obiettivamente un Paese che è cambiato in meglio" e "in questo senso lavoreremo". (segue) (Res)