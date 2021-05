Ruanda-Francia: si conclude la visita di Macron a Kigali, rinnovato impegno a voltare pagina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma il passato legato al genocidio non è stato l'unico tema al centro della visita di Macron. Nel colloquio bilaterale avuto questa mattina, i due capi di Stato hanno infatti discusso anche di investimenti in diversi settori, commercio e promozione giovanile. Come riferito dallo stesso Macron, a riprova della volontà comune di ricostruire un rapporto forte fra i due Paesi, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023 la Francia finanzierà il governo di Kigali con 150 milioni di euro di aiuti allo sviluppo destinati a promuovere le "grandi priorità" del dialogo tra i due Paesi, in particolare nei settori della sanità, della francofonia e del digitale. "Questi sforzi si estendono così naturalmente alla relazione economica tra Francia e Ruanda," ha detto Macron, ricordando che la presenza economica francese in Ruanda è "in costante aumento". Dal punto di vista culturale, Macron ha sottolineato che il continente africano è il "centro di gravità" della francofonia. È per questo che la Francia ha sostenuto la candidatura al posto di segretario generale dell'Organizzazione internazionale della francofonia (Oif) dell'ex ministra degli Esteri ruandese, Louise Mushikiwabo. Inoltre, in serata il capo dell'Eliseo parteciperà all'inaugurazione del Centro culturale francofono del Ruanda (segue) (Res)