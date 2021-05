Ruanda-Francia: si conclude la visita di Macron a Kigali, rinnovato impegno a voltare pagina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riporta anche il quotidiano “Le Monde”, la visita di Macron ha avuto anche una rilevante componente economica e di sviluppo, dal momento che della delegazione fanno parte anche i rappresentanti di una decina di aziende francesi, oltre al direttore generale dell'Agenzia francese per lo sviluppo (Adf), Remy Rioux. In tale quadro, l’annuncio di nuovi progetti in Ruanda è una riconferma del ritorno dell’Afd nel Paese dopo la chiusura di tutti i suoi uffici ruandesi nel 1996 e la progressiva ripresa delle sue attività a partire dal 2019. Come segnale di apertura, nel 2020 Parigi ha già siglato due accordi finanziari a beneficio di Kigali, per la prima volta in quasi trent'anni: un prestito a tasso agevolato di quasi 40 milioni di euro per la lotta alla pandemia Covid-19 e una donazione di 5,8 milioni di euro a favore di un programma di formazione professionale e insegnamento del francese. In totale, negli ultimi due anni in Ruanda sono stati impegnati quasi 120 milioni di euro in vari settori, inclusi lo sport e l'energia. La volontà di Kigali di aprire in Ruanda il primo complesso per la produzione di vaccini anti-Covid di tipo mRNA - sul modello di Pfizer o Moderna - dovrebbe infine trovare in Parigi un solido alleato, sull’onda di un avvicinamento utile ad entrambi. A questo proposito, rientra nell’agenda della visita ruandese anche un sopralluogo ad un centro vaccinazioni contro il Covid-19 a Kigali. (Res)