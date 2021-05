Francia-Germania: 31 maggio Consiglio franco-tedesco in videocoferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 31 maggio si terrà in videoconferenza il Consiglio franco-tedesco, su invito della Germania. L'iniziativa, ha reso noto l'Eliseo, permetterà di "fare il bilancio della messa in atto del Trattato di Acquisgrana e i progressi sostanziali della cooperazione franco-tedesca di questi ultimi mesi". Il consiglio sarà anche l'occasione per preparare i prossimi appuntamenti come il G7, il prossimo Consiglio europeo, il vertice della Nato e quello tra Unione europea e Stati Uniti, prosegue la nota, sottolineando che saranno lanciate nuove cooperazioni.(Frp)