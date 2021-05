Imprese: Bonomi (Confindustria), con Pnrr e scelte giuste Paese crescerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Pnrr e le giuste riforme "il Paese crescerà e l'impresa sarà in grado di dare il suo contributo come l'ha sempre dato". Lo ha detto il presidente di Confindustria e presidente di Fiera Milano SpA, Carlo Bonomi, in occasione del primo appuntamento del ciclo "Il Secolo che cresce – Eredità e prospettive di una stagione che continua", organizzato da Fondazione Fiera Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. "In questa ripartenza - ha sottolineato - le imprese sono fondamentali. In questi mesi così tragici abbiamo visto che fortunatamente l'industria manifatturiera ha retto, unica nel Paese, e lo ha tenuto in piedi. Bistrattata e purtroppo sempre oggetto di attacchi, poi è quella che comunque nei momenti di difficoltà ha retto il Paese. È un'industria che dalla grande crisi del 2008 ne è uscita rafforzata, ma questa forza non ci viene per diritto diviso. E quindi le scelte che faremo oggi e mi riferisco al Pnrr e ancor di più alle riforme che sceglieremo di fare in questo Paese determineranno quello che succederà nei prossimi 30 anni. Qui siamo di fronte a un grande bivio: se saremo sin grado di fare le scelte giuste, il Paese crescerà e l'impresa sarà in grado di dare il suo contributo come l'ha sempre dato". (segue) (Rem)