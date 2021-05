Imprese: Bonomi (Confindustria), con Pnrr e scelte giuste Paese crescerà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Pnrr - ha proseguito Bonomi - viene detto che con i 200 miliardi noi cresceremo tra l'1,8 e il 3,6 per cento del Pil, che non sarà sufficiente per rispondere al 150 per cento del rapporto deficit/Pil che avremo per molti anni. E sono quindi necessari investimenti privati e la crescita del privato. Sono fondamentali per questo Paese". "Noi ci siamo: le nostre imprese sono attrezzate e competono in un mondo che sta trasformando le filiere, le catene del valore aggiunto, le sta ridislocando, con Paesi che ne faranno una competizione molto forte", ha spiegato il numero uno degli industriali, soffermando sull'esempio della Germania, con "la grande industria tedesca che si è accorta che in pandemia non era così grande, perché dipendeva dai fornitori, molti dei quali sono italiani. Alla prossima crisi i tedeschi non ci arriveranno più con questo problema. E questa è una riflessione che non è dell'impresa italiana, ma dell'Italia intera, perché se non c'è l'impresa italiana manifatturiera, che trascina tra l'altro l'industria dei servizi, che non ha ancora quella dimensione globale, saremo in forte crisi". (Rem)