Rai: Cecchetti (Lega), bene via libera per nuova sede a Milano, Lombardia è uno dei 4 motori d'Europa

- "Accolgo con piacere la notizia dell'approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione Rai, "dello studio di fattibilità per la ridefinizione complessiva degli assetti produttivi e degli uffici amministrativi di Milano" e dell'approvazione del progetto di un nuovo centro di produzione televisivo Rai a Milano. Grazie a Marcello Foa, presidente Rai, e a tutti quelli che stanno lavorando in questa direzione. Siamo lieti che la Rai voglia investire su Milano e sulla Lombardia, che la Rai voglia valorizzare la sua presenza nella Regione che traina l'economia nazionale e che voglia correre verso il futuro insieme alla Lombardia, uno dei quattro motori d'Europa." Lo dichiara in una nota l'onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.(Com)