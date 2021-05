Colombia: Senato respinge mozione di sfiducia al ministro della Difesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) e l’Ong Temblores hanno portato a 60, tra cui due agenti, il numero delle vittime registrate durante le proteste sociali in corso in Colombia tra il 28 aprile e il 26 maggio. Di queste 43 sarebbero riconducibili all'azione della forza pubblica. Le due organizzazioni della società civile attribuiscono inoltre agli agenti 46 casi di ferite oculari a danno dei manifestanti e 22 aggressioni sessuali. Ieri il direttore esecutivo di Human Rights Watch (Hrw), José Miguel Vivanco, ha incontrato a Washington la ministra degli Esteri e vicepresidente della Colombia, Marta Lucía Ramírez. “Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per le gravi violazioni dei diritti umani e per le azioni di vandalismo”, ha scritto Vivanco sul suo account Twitter. Hrw, ha aggiunto, ha ricevuto "denunce credibili" di 63 morti durante le proteste, di cui 28 (26 manifestanti e due agenti) legate alle manifestazioni. Più bassi i numeri diffusi dalla procura colombiana lo scorso 25 maggio. Secondo quanto dichiarato dal procuratore Francisco Barbosa sono 43 i morti registrati durante le proteste, di cui 17 hanno un legame diretto con le manifestazioni, 7 sono in corso di verifica e 19 non sono legate alle proteste in corso. (Mec)