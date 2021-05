Reggio Emilia: Salvini, a qualcuno sembra interessare poco della ragazza pakistana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma che "le violenze, le minacce e le discriminazioni contro ogni donna dovrebbero essere condannate da tutti, senza se e senza ma, sempre: al ristorante e in fabbrica, su un campo di calcio e all’interno di una famiglia. Purtroppo - continua il senatore sui social - mi pare che il destino (si teme tragico) della ragazza pakistana scomparsa a Reggio Emilia, dopo aver rifiutato un matrimonio islamico combinato col cugino, non desti grande interesse a sinistra e tra gli indignati di professione. Non vorrei che qualcuno preferisse parlare di nuove tasse, anziché di questa vicenda, perché potrebbe esserci di mezzo l’integralismo islamico. Verità per Saman". L'ex ministro dell'Interno oggi ha chiamato il prefetto di Reggio Emilia per chiedere informazioni sulla vicenda di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni di origine pakistana scomparsa da Novellara. (Rin)