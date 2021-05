Usa: infrastrutture, Casa Bianca definisce "costruttiva" la controproposta repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca accoglie positivamente la controproposta da 928 miliardi di dollari arrivata oggi dal Partito repubblicano degli Stati Uniti per il raggiungimento di un accordo sul piano infrastrutture promosso dal presidente Joe Biden. Lo ha dichiarato la segretaria alla stampa Jen Psaki in un comunicato, definendo “costruttiva” l’offerta dei repubblicani. “A una prima lettura, notiamo diverse aggiunge costruttive alle precedenti proposte, in particolare su strade, ponti e linee ferroviarie. Allo stesso tempo, temiamo che il piano (dei repubblicani) continui a non garantire fondi necessari a creare nuovi posti di lavoro e a finanziare opere cruciali come l’ammodernamento degli ospedali dei veterani, la costruzione di una rete ferroviaria moderna, la riparazione dei nostri sistemi di trasporto, la rimozione delle condotte pericolose e il potenziamento di un’economia a energia pulita”, scrive Psaki. Il presidente Biden in persona ha avuto oggi un colloquio telefonico con la senatrice repubblicana Shelley Moore Capito, ringraziandola per la controfferta. Il personale della Casa Bianca, ha aggiunto la portavoce, spera di continuare a discutere con il Campidoglio la prossima settimana per arrivare a un potenziale accordo. (segue) (Nys)