Usa: infrastrutture, Casa Bianca definisce "costruttiva" la controproposta repubblicana (2)

- I senatori del Partito repubblicano degli Stati Uniti hanno presentato alla Casa Bianca una controfferta da 928 miliardi di dollari per trovare un accordo sul piano per le infrastrutture proposto il mese scorso dal presidente Joe Biden. Lo rivela il “Wall Street Journal”, secondo cui la proposta costituisce un passo in avanti rispetto alla precedente offerta dei repubblicani, che prevedeva spese per 568 miliardi di dollari. In origine il piano infrastrutture di Biden arrivava a un valore di 2.300 miliardi di dollari, ma nel corso dei negoziati la Casa Bianca si è detta disposta a scendere fino a 1.700 miliardi di dollari. Secondo la proposta dell’amministrazione, tali spese verrebbero finanziate attraverso un aumento delle tasse delle imprese, punto su cui si registra la forte opposizione della minoranza repubblicana, la cui proposta si concentra in particolare sulle infrastrutture fisiche (strade, ponti, linee ferroviarie e sistemi di trasporto) e verrebbe finanziato attraverso una diversione dei fondi già stanziati dal governo federale con il piano di aiuti anti-Covid, un’idea alla quale a loro volta si oppongono i democratici. (segue) (Nys)