Usa: infrastrutture, Casa Bianca definisce "costruttiva" la controproposta repubblicana (3)

- Non è chiaro se la nuova proposta dei repubblicani potrà sbloccare lo stallo nei negoziati, che durano da diverse settimane. Biden ha fissato la data del 31 maggio, il Memorial Day, come termine ultimo per il raggiungimento di un’intesa di massima tra le parti. Se i colloqui dovessero fallire, la Casa Bianca potrebbe tentare di far approvare il piano infrastrutture nella sua forma originaria senza i voti del Partito repubblicano. Per fare questo, però, dovrebbe presentare il testo in Senato come manovra di scostamento di bilancio, tecnicismo che consente di aggirare la soglia dei 60 voti richiesta per l’approvazione della maggior parte dei disegni di legge. (Nys)