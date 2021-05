Ocse: Gurria, Spagna concentri sforzi su consolidamento ripresa prima risanamento conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento la Spagna dovrebbe concentrare i suoi sforzi nel consolidamento della ripresa fiscale e, una volta superata la crisi, mettere l'accento sul risanamento dei conti pubblici e sul contrasto all'invecchiamento della popolazione collegando l'età pensionabile alla speranza di vita. È quanto affermato dal segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) nel presentare il rapporto annuale sulla Spagna presentato oggi insieme alla ministra dell'Economia, Nadia Calvino. Nel campo dell'occupazione, i più colpiti sono stati i lavoratori temporanei e quelli sotto i 25 anni. "La buona notizia è che il governo ha reagito in tempo con misure di sostegno alle imprese e all'occupazione", come la cassa integrazione straordinaria (Erte) grazie alla quale è possibile iniziare a vedere "barlumi di speranza", ha evidenziato il segretario generale dell'Ocse. (segue) (Frp)