Ocse: Gurria, Spagna concentri sforzi su consolidamento ripresa prima risanamento conti (2)

- Gurria ha ricordato che la Spagna sarà uno dei principali beneficiari degli aiuti europei, con circa 140 miliardi di euro equamente divisi tra sovvenzioni e prestiti. "È una cifra enorme, che, se ben utilizzata potrebbe essere una diga contro la crisi e un forte impulso alla sua trasformazione economica", ha rimarcato il segretario generale dell'Ocse. In merito al Piano per la Ripresa presentato dal governo spagnolo a Bruxelles, Gurria ha detto che è "ambizioso e sulla strada giusta. È incoraggiante vedere che la transizione ecologica e la trasformazione digitale rappresentano circa il 70 per cento del totale". Secondo Gurria è necessario mettere in campo politiche che promuovano una ripresa inclusiva e sostenibile" che deve essere accompagnata dalla formazione dei lavoratori meno qualificati. (Frp)