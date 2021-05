Recovery: bozza decreto, 350 assunzioni per attuazione Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assunzione di trecentocinquanta unità di personale non dirigenziale a tempo determinato "con un profilo "economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico gestionale" per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. E' quanto prevede la bozza del decreto che dovrebbe arrivare domani nel Consiglio dei ministri e che comprende anche una parte sulle Semplificazioni.(Rin)