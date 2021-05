Rai: Mlg, finalmente nuova sede, Milano considerata per troppi anni squadra di serie B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente un importante passo avanti, speriamo decisivo. Per anni, per troppi anni, abbiamo sostenuto che Milano non potesse essere trattata come una squadra di Serie B e che la realizzazione di una nuova sede Rai fosse un sacrosanto diritto. Per i giornalisti, gli operatori, i tecnici e per tutti coloro che lavorano nell'azienda. Ma anche per i cittadini lombardi". Così il Movimento Liberi Giornalisti, componente presente con propri rappresentanti nei Consigli dell'Ordine nazionale e regionale, della Fnsi, dell'Alg e dell'Inpgi, attraverso il suo presidente Giuseppe Gallizzi, commenta l'ok al piano per la realizzazione del nuovo Centro di produzione a Milano. "Speriamo che non si perda altro tempo - conclude Gallizzi - e che finalmente anche a Milano e alla Lombardia venga riconosciuto il rango che a loro spetta". (Com)