Covid: Lorefice (M5s), grazie a nostro emendamento consentite uscite per ospiti Rsa

- Marialucia Lorefice, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Affari sociali e Sanità della Camera, segnala che "sono moltissimi i pazienti e gli ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) che hanno sofferto per l'interruzione delle visite dei propri familiari a causa delle misure restrittive imposte dalla pandemia. Ora con il progressivo incedere della campagna vaccinale contro il Covid, anche all'interno delle Rsa - continua la parlamentare in una nota -, possiamo lentamente tornare alla normalità, purché nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione del contagio. Per venire incontro alle esigenze di molte famiglie, con un emendamento a mia prima firma, si consentono le uscite temporanee degli ospiti non affetti da Covid, dalle strutture residenziali di ospitalità per le persone anziane o non autosufficienti. Un lavoro che portiamo avanti da tempo - conclude Lorefice - per garantire il benessere relazionale delle persone e delle loro famiglie". (Com)